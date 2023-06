Ue-Regno Unito: Bruxelles e Londra firmano memorandum d'intesa sui servizi finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue e Regno Unito hanno firmato un memorandum d'intesa sulla cooperazione normativa nei servizi finanziari. A firmare formalmente il documento sono stati la commissaria europea ai servizi finanziari, Mairead McGuinness, e il ministro delle Finanze britannico Jeremy Hunt, a Bruxelles. "Credo sia giusto dire che abbiamo girato pagina nelle nostre relazioni, sulla base dell'Accordo di Windsor e grazie alla leadership della presidente von der Leyen, del vicepresidente Maros Sefcovic e del primo ministro Rishi Sunak. Questo ci ha permesso di progredire in uno spirito di partenariato, basato sulla fiducia, sulla cooperazione e sulla realizzazione di benefici per i cittadini di entrambe le parti", ha detto la commissaria europea. "Il protocollo d'intesa che abbiamo appena firmato è un esempio dei vantaggi del partenariato. Concretamente, istituisce un forum che consentirà ai nostri servizi di incontrarsi regolarmente, come facciamo con altri partner, compresi gli Stati Uniti. Ci aspettiamo che la prima riunione del forum si svolga in autunno", ha aggiunto. "Questa cooperazione strutturata consentirà a entrambe le parti di confrontarsi su questioni quali le modifiche normative da entrambe le parti, gli sviluppi internazionali o i rischi per i mercati finanziari. Condividiamo l'impegno per la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la protezione dei consumatori e degli investitori e, anche se il Regno Unito non fa più parte dell'Ue o del mercato unico, condividiamo ancora molte questioni e sfide, come la lotta al crimine finanziario, il sostegno alla finanza sostenibile e la promozione della finanza digitale. È quindi molto positivo che sia stata avviata questa cooperazione strutturata", ha concluso McGuinness. (Beb)