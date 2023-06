Speciale energia: Ambiente, Pichetto Fratin, decreto Salva-infrazioni a settembre come deciso con Commissione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dpcm Salva-infrazioni verrà adottato a settembre come concordato con Commissione Ue”. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, durante l’audizione sul decreto "Salva-infrazioni" alla Commissione per le Politiche dell’Unione europea. Il provvedimento - incluso nel pacchetto energia - contempla “il piano d’azione per il Radon che identificherà le aree prioritarie d’intervento” e permetterà di “individuare interventi per la prevenzione e riduzione della concentrazione del Radon indoor garantendo al contempo una compatibilità con le misure di efficientamento energetico e i programmi per la qualità dell’aria negli ambiti chiusi”. “La presenza del Radon, gas naturale altamente radioattivo, è nella pietra e nei fabbricati dove quel tipo di pietra è stata utilizzata”, ha concluso il ministro. (Rin)