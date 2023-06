Speciale energia: Iren costruirà un nuovo impianto fotovoltaico da 20Mw in Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ire ha acquisito il 100 per cento di Svp da European Energy per costruire un nuovo impianto fotovoltaico da 20Mw in Sicilia. "Con l’operazione, non solo confermiamo l’impegno di Iren nel perseguire il proprio sviluppo nella direzione della transizione ecologica così come delineato nell’ultimo Piano Industriale, – ha affermato Luca Dal Fabbro, presidente di Iren – ma procediamo a passo spedito verso il raggiungimento degli obiettivi fissati di 3,6Gw di capacità rinnovabile al 2030, ovvero il 75 per cento della capacità di generazione complessiva. Inoltre, anche grazie a questa operazione, siamo presenti con il fotovoltaico in molte delle regioni del Centro e del Sud Italia, dal Lazio alla Sicilia, passando da Puglia e Basilicata", ha concluso. (Rpi)