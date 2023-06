Speciale energia: Algeria, Sonatrach e Oapec firmano memorandum d’intesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Sonatrach, Toufik Hakkar, e il segretario generale dell’Organizzazione dei Paesi arabi esportatori di petrolio (Oapec), Jamal Issa al Loughani, hanno presieduto ad Algeri la cerimonia della firma di un memorandum d'intesa. Lo ha riferito un comunicato di Sonatrach, secondo il quale l’accordo è stato firmato con l’istituto nazionale di specializzazione in ingegneria petrolifera con sede a Boumerdes, in Algeria, controllato da Sonatrach. Questo memorandum d'intesa, firmato presso la sede della direzione generale di Sonatrach, prevede un'intensificazione della cooperazione tecnica nel campo della formazione, l'organizzazione di seminari e workshop, nonché lo svolgimento di conferenze a beneficio dei Paesi membri dell’organizzazione. Durante l’incontro, l’istituto ha presentato in dettaglio le sue attività e competenze sin dalla sua fondazione 58 anni fa. A margine della cerimonia della firma, si è svolta la premiazione dei vincitori del Concorso scientifico del 2020, organizzato da Oapec con l'obiettivo di incoraggiare la ricerca scientifica e l'innovazione. (Ala)