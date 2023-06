Speciale energia: Ue, Urso, no a subordinazione da Cina nelle materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- L’Ue non può “assolutamente” passare dalla subordinazione dalla Russia nell’energia, “pagata a carissimo prezzo”, a quella “peggiore” nelle materie prime critiche dalla Cina, “di fatto” monopolista nel settore. È quanto dichiarato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’incontro che ha tenuto a Berlino con il ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, e con il ministro dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità digitale francese, Bruno Le Maire. Secondo Urso, nell’ approvvigionamento delle materie prime critiche, l’Ue deve tornare allo “spirito dei padri fondatori: Adenauer, Schuman e De Gasperi”, che concepirono l’integrazione in Europa “a iniziare dall’autonomia energetica, dalla Comunità europea del carbone e dell’acciaio”. L’esponente del governo ha, infine, evidenziato che Italia, Germania e Francia devono “indicare la via per l’autonomia europea, quindi per l’indipendenza e la libertà del nostro continente”. (Geb)