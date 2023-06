Speciale energia: Egitto, energia, governo cambia gli obiettivi sulle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha annunciato che mira a raggiungere il 42 per cento di energia nuova e rinnovabile entro il 2030 anziché il 2035. Lo ha detto il governo in un comunicato stampa. Il Cairo ha deciso di aumentare il tasso di riduzione delle emissioni nel settore elettrico a 80 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto alla linea di base nel 2030, ha affermato il Comitato supremo del Consiglio nazionale per i cambiamenti climatici guidato dal primo ministro Mostafa Madbouly. Il governo ha modificato il suo piano dopo il successo dei ministeri degli Affari Esteri, dell'Ambiente e della Cooperazione Internazionale, nei negoziati con la parte statunitense e tedesca e una serie di altri paesi europei prima della conferenza sul clima COP27, per ottenere sovvenzioni e finanziamenti agevolati del valore di 500 milioni di euro quale contributo all'asse energia del programma “NWFE”. (Cae)