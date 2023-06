Droga: Magi, intimidazioni? Da mesi Meloni parla a reti unificate e fanno pure le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiariamoci. Ieri pomeriggio Giorgia Meloni ha parlato di intimidazione e i capigruppo di Fd'I hanno fatto una nota congiunta per dire 'Magi aggredisce il presidente del Consiglio per impedirle di parlare'. Io ho solo esposto un cartello A4 mentre Meloni, da mesi, parla h24 a reti unificate. Lo spazio per le opposizioni è sempre più ridotto e quello riservato a +Europa è praticamente azzerato su certi canali. Alla faccia delle intimidazioni. Fanno pure le vittime, ma vi rendete conto?". Lo scrive su Twitter il segretario e deputato di +Europa, Riccardo Magi, tornando sulla sua protesta di ieri contro Giorgia Meloni nel corso di un convegno contro le droghe. (Rin)