Imprese: Air Liquide e Iveco Group inaugurano stazione idrogeno per camion lungo raggio

- L'inaugurazione della prima stazione di rifornimento ad alta pressione per camion a lungo raggio in Europa segna un passo avanti nell'impegno di Air Liquide e Iveco Group per lo sviluppo della mobilità a idrogeno in Europa, in linea con il Memorandum d’Intesa firmato nel dicembre 2021. L’accordo - si legge in una nota - mira a promuovere l'idrogeno come fattore abilitante cruciale per la transizione energetica dell'industria dei trasporti sfruttando l'esperienza unica di Air Liquide lungo l'intera catena del valore dell'idrogeno, dalla produzione e stoccaggio alla distribuzione, e il know-how di Iveco, il marchio di veicoli commerciali di Iveco Group, pioniere nella produzione di veicoli alimentati da carburanti alternativi. Gli ospiti dell'inaugurazione avvenuta il 26 giugno 2023 hanno avuto l'opportunità di visitare la stazione ad alta pressione e di grande capacità (1 tonnellata/giorno), alimentata con idrogeno a basse emissioni di carbonio tramite condutture, nonché di vedere dal vivo un prototipo di camion pesante IVECO a celle a combustibile. Questa soluzione per il trasporto a lungo raggio permette tempi di rifornimento rapidi a una pressione di 700 bar. La stazione di Fos-sur-Mer fa parte del progetto HyAMMED (“Hydrogène à Aix-Marseille pour une Mobilité Ecologique et Durable”) supportato da finanziamenti francesi. La nuova stazione fa anche parte di H2Haul, il progetto europeo cofinanziato dalla Clean Hydrogen Partnership. Air Liquide e Iveco sono stati tra i primi partner del progetto H2Haul quando è stato lanciato nel 2019. Una seconda stazione ad alta capacità (700 bar, 2 tonnellate/giorno) dedicata ai veicoli pesanti sarà installata a Salon-de-Provence per rifornire una flotta potenziale di 50 camion Iveco a idrogeno dal 2025 nell’ambito del progetto R’Hyse. (segue) (Com)