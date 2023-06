Imprese: Air Liquide e Iveco Group inaugurano stazione idrogeno per camion lungo raggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per incoraggiare l'uso diffuso dell'idrogeno, dobbiamo creare collettivamente le condizioni affinché il settore possa prosperare" ha dichiarato Erwin Penfornis, vicepresidente Hydrogen Energy World Business Line, Air Liquide. "È imperativo sviluppare una rete di stazioni ad alta capacità sufficientemente concentrata da consentire ai produttori di veicoli e agli operatori di trasporto di intraprendere questa transizione. Il progetto HyAMMED fa parte di questo approccio: è un primo passo decisivo e il calcio d'inizio verso una maggiore ambizione che condividiamo con il nostro partner Iveco”. “La nostra strategia per una mobilità sempre più sostenibile - ha commentato Gerrit Marx, amministratore delegato Iveco Group, - si basa su un approccio tecnologicamente neutrale e la mobilità a idrogeno è un tassello fondamentale su questo percorso. Infatti, rappresenta una soluzione essenziale per applicazioni di veicoli commerciali ad alto consumo energetico, come quelli utilizzati per il trasporto a lungo raggio. Oggi abbiamo dimostrato di avere tutte le capacità, sia i veicoli sia le stazioni, per mettere su strada un vero ecosistema di mobilità a idrogeno: la strategia sta diventando realtà. E il nostro nuovo modello di noleggio all-inclusive e pay-per-use GATE - Green & Advanced Transport Ecosystem consentirà l'accesso ai veicoli alimentati a idrogeno. Il traguardo di oggi ci consente di rafforzare ulteriormente la partnership strategica e fondamentale con Air Liquide, leader sulla scena internazionale della transizione energetica che, come Iveco Group, lavora per promuovere una società più sostenibile”, ha concluso. (Com)