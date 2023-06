Sport: Pd, Roma torna protagonista del secondo Grand prix storico di livello internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il notevole successo riscosso dalla parata dello scorso anno, Roma torna protagonista del motorismo mondiale: dal 18 al 24 settembre si svolgerà il secondo Grand Prix Storico di Roma, una sfilata di prestigiose auto d'epoca che rappresentano il meglio della storia dell'automobilismo. Un road tour non competitivo tra le Terme di Caracalla e l'Eur con numerosi eventi sui municipi e che vedrà la partecipazione di vetture classiche di Formula 1, Sport Prototipo, Gran Turismo e Rally. "Vedere sfilare tra le bellezze della Capitale bolidi d'altri tempi sarà uno spettacolo imperdibile che attirerà migliaia di appassionati e curiosi. Voglio ringraziare gli organizzatori, ossia l'Associazione Orgoglio motoristico romano, la collega Giulia Tempesta, presidente della Commissione Bilancio con la quale abbiamo condiviso il supporto all'evento, il sindaco Gualtieri, l'assessore Onorato, Anna Fendi madrina del Grand Prix, la maggioranza, la collega di minoranza Rachele Mussolini, gli uffici capitolini e lo staff della commissione che presiedo per la preziosa collaborazione. Roma, città ricca di storia e tradizioni, è il luogo privilegiato per ospitare eventi di spicco come questi di livello internazionale", dichiara il consigliere Pd Mariano Angelucci, presidente della Commissione capitolina Turismo, Moda e Relazioni internazionali. (segue) (Com)