Sport: Pd, Roma torna protagonista del secondo Grand prix storico di livello internazionale (2)

- "La partecipazione di tanti club e personalità dimostra l'importanza storica di un settore che ha finalmente il giusto riconoscimento e per il quale ci impegneremo sempre più nel prossimo futuro come abbiamo già fatto con la due giorni dell'anno scorso tra i Fori Imperiali e l'Eur", così Giulia Tempesta, Presidente della Commissione Bilancio in Campidoglio. "L'evento che presentiamo oggi può essere un ennesimo punto di partenza che vivrà grazie alla passione, alla volontà e alla giusta lucida follia che coinvolge noi e tutte le istituzioni. Questi grandi eventi, finalmente di nuovo a Roma, possono esserci solo con un vero coinvolgimento della città. L'anno scorso cittadini e turisti si sono fermati per assistere ad una bellissima esibizione e quest'anno puntiamo ad espandere questa partecipazione a un numero ancora maggiore di persone, sollecitati dagli appassionati del motorismo ma anche consapevoli che stiamo promuovendo il patrimonio storico e culturale dei veicoli che è di tutti noi. Dovrà essere una settimana di festa ma anche di lustro per i piloti, i club, le scuderie e Roma tutta", conclude Tempesta. "La Capitale è pronta ad accogliere migliaia di appassionati per il secondo del Gran Prix Storico di Roma. Già nella scorsa edizione il fascino delle auto storiche, unito alla bellezza senza tempo dei monumenti della Capitale, ha conquistato gli sguardi di romani, sportivi e turisti. E' un bella immagine della Capitale che fa il giro del mondo, unita alla passione raccontata da un madrina di eccezione come Anna Fendi. Ringrazio i consiglieri Angelucci e Tempesta per aver creduto nell'importanza di questo evento che ha il sostegno bipartisan di tutta l'assemblea, un bel segno di amore per Roma che promuove la sua vocazione internazionale", dichiara la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio. (Com)