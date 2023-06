Germania: cantieri navali, fondo speciale Forze armate non ha raggiunto la marina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La marina tedesca non è stata raggiunta dal fondo speciale per le Forze armate (Bundewehr), istituito dal governo del cancelliere Olaf Scholz nel 2022 a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. È il parere dell'Associazione della cantieristica e dell'ingegneria navale di Germania (Vsm), che oggi ad Amburgo ha tenuto la sua conferenza stampa annuale, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In questa occasione, il direttore del personale di Thyssenkrupp Marine Systems (Tkms), Bernd Hartmann, ha dichiarato che la Bundesweher e la marina tedesca “non sono in buono stato”. Secondo il dirigente della divisione navale del conglomerato industriale Thyssenkrupp, finora “quasi nulla” dei 100 miliardi di euro del fondo speciale per la Bundeswehr è arrivato ai cantieri. (Geb)