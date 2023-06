Calcio: Viminale, sottoscritta dichiarazione d’intenti per lotta contro antisemitismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La firma odierna della ‘Dichiarazione d’intenti per la lotta contro l’antisemitismo nel calcio’ è un ulteriore passo avanti che concretizza gli impegni presi dal nostro governo sul tema del contrasto alle discriminazioni in ambito sportivo, definendo la linea di azione fortemente voluta da tutte le parti firmatarie”, ha detto il ministro Abodi. “Lo sport – ha aggiunto – è una difesa immunitaria sociale e individuale e come tale va rafforzato anche dal punto di vista educativo e formativo, affermando con concretezza e pragmatismo la supremazia del Rispetto, in tutte le sue forme. Con questo protocollo rilanciamo l’impegno contro l’antisemitismo nel calcio, che allargheremo a tutte le altre discipline sportive e alle varie forme di discriminazione, attraverso tredici punti che costituiscono l’architettura delle azioni che attueremo in collaborazione con tutti i portatori d’interesse, tifosi inclusi, partendo dalla prevenzione e dando maggiore concretezza al contrasto di comportamenti e linguaggi discriminatori”. “Auspichiamo, quindi – ha concluso – , un’ulteriore e diffusa assunzione di responsabilità, sistemica e sistematica, che sia coerente con i valori dello sport che vanno promossi, tutelati e interpretati, coerentemente”. (segue) (Com)