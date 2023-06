Lombardia: Comazzi su dissesto idrogeologico e difesa suolo, azioni concrete e importanti finanziamenti per prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo primario di Regione Lombardia è "l'attuazione di misure di prevenzione e protezione che riducano il rischio alluvionale e idrogeologico, così da incrementare la sicurezza del territorio". A dirlo è l'assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi, durante il suo intervento in Aula consiliare nel dibattito dedicato al contrasto al dissesto idrogeologico e alla difesa del suolo". "Per la protezione del territorio - ha affermato l'assessore Comazzi - la Lombardia ha investito più del doppio rispetto allo Stato dimostrando che la difesa del suolo è un obiettivo strategico della propria politica territoriale". "A breve - ha proseguito l'assessore - sarà avviato un secondo piano di interventi che utilizzerà circa 38 milioni di fondi regionali, già stanziati dal 'Piano Lombardia', dedicato alla realizzazione di aree di laminazione per i corsi d'acqua a rischio esondazione". "Sono stati poi affidati i lavori per 4 vasche di laminazione - ha aggiunto - che hanno l'obiettivo di intercettare eventuali piene". "Il nostro intento - ha concluso l'assessore al Territorio e Sistemi Verdi - è quello di proseguire negli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nella difesa del suolo e nella riduzione del rischio in seguito a calamità naturali. Vogliamo inoltre completare l'attuazione dei regolamenti relativi alla gestione delle acque meteoriche e di depurazione. Infine, è nostra intenzione potenziare i soggetti attuatori e intensificare i rapporti con gli enti di ricerca che si occupano di adattamento al cambiamento climatico". (Com)