Regno Unito: sindacato infermieri non ottiene voti per continuare gli scioperi in Inghilterra

- In Inghilterrà avrà fine lo sciopero degli infermieri dopo che il più grande sindacato del settore, il Royal College of Nursing (Rcn), non è riuscito a ottenere voti sufficienti per portare avanti ulteriori azioni sindacali. Rcn aveva infatti pianificato di organizzare più scioperi dopo che i suoi membri avevano rifiutato un'offerta di pagamento da parte del governo il mese scorso. Tuttavia, i sindacati devono tenere votazioni ogni sei mesi per rinnovare il loro mandato di sciopero, con un'affluenza minima del 50 per cento. Rcn non ha raggiunto questo risultato, con un'affluenza di poco superiore al 43 per cento. Tuttavia, Pat Cullen, leader del sindacato, ha commentato la notizia dichiarando che "la lotta per la retribuzione equa e le condizioni di lavoro sicure che la nostra professione, i nostri pazienti e il nostro Servizio sanitario nazionale meritano, è tutt'altro che finita". (Rel)