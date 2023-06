Speciale energia: Germania, nel primo semestre 52 per cento elettricità generata da rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 52 per cento dell'elettricità consumata in Germania nel primo semestre del 2022 è stato generato da fonti rinnovabili, con un aumento del tre per cento su base annua. È quanto si apprende dai dati preliminari del Centro per la ricerca sull'energia solare e l'idrogeno del Baden-Wuerttemberg (Zsw) e dell'Associazione federale del settore dell'energia e dell'acqua (Bdew). I risultati mostrano che la proporzione di elettricità generata dalle rinnovabili nel mix di energia della Germania è stata particolarmente elevata a maggio (57 per cento) a causa del tempo soleggiato. Si tratta di un massimo storico, che potrebbe essere superato a giugno. Intanto, circa il 42 per cento dell'energia elettrica generata da energie rinnovabili proviene da turbine eoliche a terra, il 25 per cento dagli impianti solari. Secondo i piani del governo tedesco, entro il 2030 l'80 per cento dell'elettricità della Germania dovrà esser generata da fonti rinnovabili. Per Frithjof Staiss dello Zsw, affinché il Paese raggiunga l'obiettivo delle neutralità per il clima entro il 2045, l'elettricità dovrà essere prodotta interamente dalle rinnovabili entro il 2035. (Geb)