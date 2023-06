Sardegna: via libera a criteri per borse di studio a studenti delle scuole superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Definiti i criteri e le modalità organizzative per l’assegnazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado del Sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023, finalizzate all’acquisto di libri di testo, soluzioni per la mobilità e il trasporto e per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale. L’assessore della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu, sottolinea come sia stata effettuata, a livello ministeriale, la ripartizione tra le Regioni del Fondo Unico per il welfare dello studente. Alla Regione Sardegna sono stati assegnati 1 milione e 273 mila euro. La competenza in materia di assegni di studio è in capo ai Comuni di residenza degli studenti. Essi dovranno, pertanto, ricevere le istanze e trasmettere alla Regione gli elenchi di quelle ammissibili, affinché la stessa Regione possa redigere la graduatoria unica regionale in ordine crescente di Isee, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane d’età in caso di parità di Isee. (segue) (Rsc)