Nepal: emessi primi certificati di cittadinanza in base alla nuova legge

- I primi richiedenti hanno ricevuto i certificati di cittadinanza in Nepal dopo il via libera della Corte suprema all’applicazione della nuova legge. Il presidente della Repubblica, Ram Chandra Paudel, ha promulgato la legge sulla cittadinanza il 31 maggio, su raccomandazione dell’esecutivo, ma contro la promulgazione sono stati presentati ricorsi alla Corte suprema. La massima autorità giudiziaria in un primo tempo ha sospeso l’attuazione fino al chiarimento della questione, ma il 22 giugno ha dato il via libera con un ordine provvisorio, non essendo ancora stata pronunciata una sentenza. Il testo della riforma – che riconosce diritti di cittadinanza a circa 400 mila persone – è stato approvato dal parlamento nella scorsa legislatura, ma è stato respinto dall’ex presidente Bidya Devi Bhandari. Dopo le elezioni politiche dello scorso novembre, si è aperta una nuova legislatura ed è stato eletto un nuovo presidente, Paudel, che ha firmato il testo approvato. Secondo la principale forza di opposizione, il Partito comunista marxista-leninista unificato (Cpn-Uml), avrebbe dovuto essere depositato un nuovo disegno di legge. (segue) (Inn)