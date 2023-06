Nepal: emessi primi certificati di cittadinanza in base alla nuova legge (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segreteria presidenziale ha motivato la mancata promulgazione da parte di Bhandari con la preoccupazione per alcuni temi: discriminazione delle donne (per la richiesta alle madri single di fornire dati sulla paternità dei figli), federalismo (per l’assenza di un riferimento alla cittadinanza statale) e naturalizzazione per matrimonio. I principali leader della coalizione allora al governo hanno criticato la decisione in un comunicato congiunto firmato dal primo ministro dell’epoca e presidente del Congresso nepalese (Nc), Sher Bahadur Deuba, e dai presidenti del Partito comunista - Centro maoista (Cpnm), del Partito comunista socialista unificato (Cpn-Us) e del Partito socialista del popolo (Pspn): rispettivamente Pushpa Kamal Dahal, Madhav Kumar Nepal e Upendra Yadav. (segue) (Inn)