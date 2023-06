Nepal: emessi primi certificati di cittadinanza in base alla nuova legge (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro la mancata promulgazione sono state presentate cinque istanze alla Corte suprema, chiamata a stabilire se sia stata violata la Costituzione, che all’articolo 113 (4) prevede che se il presidente della Repubblica rinvia un testo alle camere e queste lo riconsiderano e glielo restituiscono, con o senza emendamenti, il capo di Stato deve firmarlo entro 15 giorni. Secondo l’ufficio dell’ex presidente, Bhandari ha esercitato come previsto un ruolo di garanzia e negato il suo assenso perché il disegno di legge era in conflitto con la Costituzione, in particolare con gli articoli 16 (diritto a vivere con dignità), 28 (diritto alla privacy) e 38 (diritti delle donne). (Inn)