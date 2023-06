Maltempo: Colombo (Fd'I), in elenchi interventi regione E-R anche quelli prima di alluvione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oltre quindici giorni la regione Emilia-Romagna avrebbe dovuto trasmettere gli elenchi degli interventi che la stessa confermava di avere già pronti. Nel mentre si sono susseguiti incontri con funzionari regionali volti a raccogliere richieste di danni (ma gli elenchi non erano già pronti?) e già dalle prime letture emergono interventi che risalgono a prima dell'alluvione stesso. Non accettiamo che l'emergenza legata all'alluvione venga gestita con lo stesso approccio incapace che la Regione ha avuto in passato per altre emergenze come ad esempio con il terremoto per cui i cittadini ancora aspettano di ricevere risposte. Poi pensano di poter venire a fare la morale a noi". Lo afferma Beatriz Colombo, deputata di Fratelli d'Italia. (Rin)