Ambiente: Mimit, 8,3 milioni per patrimonio archeologico sommerso della fascia costiera campana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha autorizzato un accordo per l’innovazione di oltre 8.300.000 euro riguardante un progetto di conoscenza e accessibilità al grande pubblico del patrimonio culturale archeologico sommerso della fascia costiera campana, tramite l’utilizzo di nuovi modelli di tecnologie innovative e servizi intelligenti per la conoscenza. Lo riferisce il ministero in una nota, spiegando che il programma Paesaggi archeologici sommersi della Campania (Pas), presentato dalla società Mare engineering, dal dipartimento di Scienze e tecnologie dell’università degli studi di Napoli Parthenope, dal dipartimento di Scienze del patrimonio culturale dell’università di Salerno, da Eva Group e Deliverti, oltre a valorizzare il patrimonio archeologico e ambientale, intende favorire una ricaduta in termini occupazionali e produttivi del territorio. Il progetto, basato sui principi dell’open source e dell’open service innovation, può essere replicato anche in altre regioni costiere mediterranee che intendano valorizzare il capitale culturale subacqueo con una ricaduta positiva in termini occupazionali e di produttività del territorio. Le agevolazioni concesse dal ministero delle Imprese e del Made in Italy ammontano a 3.747.400 euro. L’incentivo sarà gestito da Mediocredito centrale per conto del Mimit. (Com)