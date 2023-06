Roma: assessore Ambiente, riapriamo il parco di Centocelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Con l'ordinanza firmata ieri dal sindaco Roberto Gualtieri è stata finalmente disposta la riapertura al pubblico accesso della maggior parte delle zone interne al Parco di Centocelle che erano state interessate dalle misure di interdizione, disposte nel 2018, a seguito di focolai di incendio di materiali di risulta all'interno di una rete di cunicoli presenti nel sottosuolo del Parco, in particolare in prossimità dell'area comunemente denominata "Canalone" o "Tagliata". Lo dichiara in una nota Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. "Dopo che alcuni campionamenti indipendenti eseguiti nel 2018 avevano rilevato in alcuni punti del parco la presenza di livelli di contaminazione da metalli pesanti nel suolo, su richiesta del Dipartimento Ambiente è stata avviata una procedura complessa ed articolata di verifiche condotte da Cnr-Irsa e Arpa Lazio - aggiunge Alfonsi -. A novembre dell'anno scorso, il dipartimento ha richiesto ad Arpa Lazio di valutare gli esiti del complesso delle indagini eseguite nell'area del Parco". (segue) (Com)