Roma: assessore Ambiente, riapriamo il parco di Centocelle (2)

- "Le valutazioni effettuate da Arpa hanno concluso che la presenza di concentrazioni apprezzabili di metalli pesanti appare compatibile con le caratteristiche geologiche dei terreni. Solo nel punto di indagine indicato con il numero "12" è stata osservata una concentrazione anomala di alcuni parametri e la presenza di materiale di origine non naturale. Su questo punto occorrerà procedere con ulteriori accertamenti", spiega l'assessore Alfonsi. Pertanto, al fine di garantire la tutela della salute pubblica, la nuova ordinanza conferma l'interdizione all'accesso nelle zone che dovranno essere oggetto di ulteriori interventi, ossia l'area prossima al Canalone, per la quale il provveditorato alle Oopp del Lazio ha avviato le procedure di gara per la rimozione dei rifiuti presenti e i successivi accertamenti sui terreni sottostanti. Interdizione all'accesso e perimetrazione anche per Punto 12 di campionamento, situato in area verde nella zona sud est del Parco, che dovrà essere oggetto di ulteriori accertamenti. (segue) (Com)