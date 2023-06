Roma: assessore Ambiente, riapriamo il parco di Centocelle (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne la restituzione alla pubblica fruizione delle aree non interessate da ulteriori interventi di accertamento, viene revocata l'interdizione all'accesso disposta con Os n.200 del 2018 relativamente agli altri punti di campionamento denominati S4,S5,S6,S7,S8 presenti all'interno dell'area del Parco. "Questo provvedimento – continua l'Assessora Alfonsi - fa parte di un percorso complesso finalizzato a restituire alla libera fruizione dei cittadini tutto il Parco di Centocelle. Ne fanno parte l'intervento per la rimozione dei rifiuti nella zona del Canalone, che entrerà presto nella fase operativa; gli interventi di progettazione per la riqualificazione complessiva del Parco di Centocelle, e infine il progetto per il trasferimento definitivo degli autodemolitori. Per i primi due interventi di riqualificazione, previsti dalla progettazione partecipata, le gare sono già state effettuate e i lavori potranno essere avviati entro l'estate. A breve è prevista anche la consegna del progetto esecutivo per il terzo intervento, quello più impegnativo dal punto di vista economico (2,5 milioni di euro), cui seguirà l'indizione della gara" continua l'Assessora Alfonsi. "Un ulteriore atto concreto che dimostra la grande attenzione dell'amministrazione per il Parco di Centocelle. Con il prossimo avvio degli interventi di bonifica, riqualificazione e allestimento, finalmente inizia a prendere forma quello che per troppi anni è stato un grande progetto incompiuto", conclude Gianmarco Palmieri, presidente della commissione Ambiente del Campidoglio. (Com)