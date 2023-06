Tunisia: numero vittime incidenti stradali aumentato del 30 per cento da inizio anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 2.519 incidenti stradali registrato in Tunisia da inizio anno fino al 25 giugno ha causato 543 morti, in aumento del 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, e 3.527 feriti. Lo ha reso noto oggi il capo del dipartimento delle comunicazioni dell'Osservatorio nazionale per la sicurezza stradale, Mourad Jouini, all'emittente radiofonica "Jawhara Fm" spiegando che la Tunisia continua a registrare "numeri allarmanti riguardo gli incidenti stradali". Tuttavia, secondo Jouini, si è registrata una diminuzione di 181 incidenti e 340 feriti rispetto allo stesso periodo del 2022. "Le principali cause di questi incidenti sono attribuibili alla mancanza di attenzione, alla velocità eccessiva e ai sorpassi vietati", ha detto Jouini, sottolineando "l'importanza di adottare un approccio consapevole per ridurre il numero di tali incidenti, oltre a migliorare l'infrastruttura stradale". (Tut)