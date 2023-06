Turismo: Mazzali, bene diffida Regione a società tedesca E.On, campagne lesive dell'immagine del nostro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Dopo la barca 'spaventapasseri' per turisti, ora arrivano le telecamere tedesche a confezionare un documentario che presenta il Lago di Garda in crisi idrica e inquinato. Bene ha fatto il nostro Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a disporre una diffida nei confronti della società energetica E.On. Queste campagne lesive dell'immagine del nostro territorio vanno fermate". Così Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia che, già nei giorni scorsi, ha criticato l'installazione voluta dalla società energetica tedesca E.On a Manerba sul Lago di Garda. Dove una barca è sospesa nell'aria rispetto ai centimetri persi, negli anni, dalle acque a causa della scarsità di piogge dovute ai cambiamenti climatici. "Nei giorni scorsi una troupe di Sat 1, canale in lingua tedesca che trasmette in Germania, Austria e Svizzera, ha contattato alcune amministrazioni comunali sul Lago Garda – che come noto ogni estate attira migliaia di turisti tedeschi, svizzeri e austriaci – per avere informazioni su irregolarità nello smaltimento delle acque reflue nel lago e senza le giuste informazioni ha fatto riprese video - riferisce oggi Mazzali -. È come se un canale televisivo italiano andasse Oltralpe a documentare le problematiche ambientali dell'ecosistema lacuale tedesco, e questo noi non lo faremo".