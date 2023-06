Turismo: Mazzali, bene diffida Regione a società tedesca E.On, campagne lesive dell'immagine del nostro territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune domande chiedono risposta, aggiunge l'assessore lombarda: "E se questo ecologismo senza confini fosse figlio di una concorrenza tra due località turistiche dove il Garda è meta preferita dei cittadini tedeschi, austriaci e svizzeri? E se dietro ci fossero meri interessi economici per promuovere misure di efficientamento energetico che E.On vuole vendere nel mercato italiano? La questione sulle cause del climate change è oggi ridiscussa anche a livello scientifico. Nel XIV secolo l'Europa fu colpita da una crisi determinata anche dal cambiamento climatico e in quel momento l'uomo non era così impattante. Nessuno nega il cambiamento ma davvero le soluzioni green propinate da E.On faranno bene al clima o faranno bene solo alle loro casse?". I turisti che giungeranno a trascorrere le proprie vacanze sulle sponde del Lago di Garda "oggi più che mai troveranno un bacino che si è ripreso dalla siccità dello scorso anno, pulito come testimonia l'assegnazione di ben tre Bandiere Blu 2023 a Gardone Riviera, Toscolano Maderno e Sirmione, e un'offerta e un'accoglienza turistica di primo livello", conclude l'assessore. (Com)