Speciale difesa: Ue, Consiglio approva rifinanziamento Fondo europeo per la pace per 3,5 miliardi di euro

- Il Consiglio dell'Ue, riunito con i ministri degli Esteri europei a Lussemburgo, ha adottato una decisione che aumenta il massimale finanziario complessivo del Fondo europeo per la pace (Epf) di 3,5 miliardi di euro, sulla base di un precedente accordo del 20 marzo 2023. La decisione è volta a garantire la sostenibilità finanziaria e la prevedibilità dell'Epf nel lungo periodo, nonché a preservarne la portata geografica globale e la capacità dell'Ue di prevenire e rispondere rapidamente a crisi e conflitti. "La decisione odierna ci garantirà ancora una volta i fondi per continuare a fornire un sostegno militare concreto alle forze armate dei nostri partner. Questo è già il secondo aumento dei fondi del Fondo europeo per la pace dalla sua creazione nel 2021. In meno di due anni, il Fondo ha dimostrato il suo valore. Ha cambiato completamente il modo in cui sosteniamo i nostri partner in materia di difesa e rende l'Ue e i suoi partner più forti", ha dichiarato Josep Borrell, Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. Con l'integrazione, il massimale finanziario complessivo ammonta ora a più di 12 miliardi di euro (a prezzi correnti). (Beb)