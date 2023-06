Speciale difesa: Indonesia firma accordo per concedere alla Tunisia pezzi di ricambio per caccia F-5E

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia ha concesso alla Tunisia pezzi di ricambio per l’aereo da caccia F-5E Tiger II, a beneficio del ministero della Difesa tunisino. Lo ha riferito l’emittente radiofonica “Jawhara Fm”, secondo cui l’accordo tra i due Paesi è stato firmato a Surakarta, in Indonesia. Il velivolo F-5E Tiger II è un aereo da caccia di seconda generazione, che appartiene alla compagnia statunitense Northrop Grumman. Il Tiger II si caratterizza per le sue piccole dimensioni e leggerezza, che gli consentono di volare ad alta velocità a bassa quota. È un aereo utilizzato in tutto il mondo da diversi Paesi, anche se è oramai stato superato tecnologicamente dai moderni velivoli di nuove generazioni, come gli F-35 o gli F-22. (Tut)