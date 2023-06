Speciale difesa: Bulgaria, governo aumenta grado di protezione per le fabbriche di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato bulgaro adotterà delle nuove misure per rafforzare la sicurezza delle fabbriche che producono armamenti. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia di Sofia, Bogdan Bogdanov, dopo la sua visita a Vmz-Sopot, il maggiore complesso produttivo del comparto bellico in Bulgaria. L'annuncio delle misure segue alle esplosioni avvenute in un magazzino a Karnobat di proprietà di Emilian Gebrev, imprenditore che opera nel settore degli armamenti. Secondo i media di Sofia è il secondo caso del genere in meno di un anno e si ritiene che si tratti di un sabotaggio. Il ministro ha precisato che i controlli saranno rafforzati per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei prodotti fabbricati. Verrà eseguita un'analisi per capire dove si trovano i punti critici, mentre verranno adottate le conclusioni e annunciate le misure. "Fino a questo momento non sono comunque segnalati rischi potenziali per la produzione”, ha aggiunto Bogdanov. (Seb)