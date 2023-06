Speciale difesa: Taiwan, ministero Difesa annuncia produzione locale di carri armati Clouded Leopard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa di Taiwan ha annunciato che l'isola inizierà a produrre veicoli corazzati Clouded Leopard. È quanto si legge in un comunicato stampa del dicastero, in cui si precisa che due prototipi equipaggiati con cannoni d'assalto da 105 millimetri hanno superato con successo i test di precisione e stabilità di tiro. Stando alla proposta di bilancio presentata dal ministero della Difesa in parlamento, i militari prevedono di produrre 282 veicoli Clouded Leopard di nuova generazione dal 2024 al 2036. (Cip)