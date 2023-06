Speciale difesa: Arabia Saudita, re Salman nomina nuovo viceministro della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, ha effettuato una serie di nomine istituzionali, tra le quali quella del nuovo viceministro della Difesa, Abdulrahman bin Mohammed al Muqrin, con il rango di ministro. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Il re Salman, inoltre, ha designato Hisham bin Abdulrahman al Sheikh come vicepresidente della Commissione per i diritti umani, Ibrahim bin Yousef al Mubarak come assistente del ministro degli Investimenti e Mohammed al Abdulkarim come consigliere della Corte reale. Altre nomine sono state quelle di Nizar bin Suleiman al Aloula come consigliere presso il segretariato generale del Consiglio dei ministri e Ali bin Mohammed al Zahrani come governatore dell’Autorità suprema per la sicurezza industriale. Infine, Saud bin Abdulrahman è stato sollevato dall’incarico di vicegovernatore della provincia di Al Hudud al Shamaliya, nel nord del Paese. (Res)