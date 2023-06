Speciale difesa: Romania, presidente Iohannis all'Aia per preparazione vertice Nato a Vilnius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, parteciperà all'Aia, nei Paesi Bassi, a un incontro dedicato alla preparazione del vertice Nato di Vilnius, in Lituania. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale con un comunicato. Iohannis è stato invitato dal premier dei Paesi Bassi, Mark Rutte, insieme ai presidenti di Lituania e Polonia, e dai capi del governo di Albania, Belgio e Norvegia. Il presidente romeno discuterà con i leader presenti alla riunione dei principali temi all'ordine del giorno del vertice di Vilnius, “ponendo l'accento sulla necessità di compiere passi concreti per l’attuazione delle decisioni assunte nel vertice Nato di Madrid del 2022”. Inoltre, come ha reso noto l’ufficio presidenziale, Iohannis “evidenzierà l’importanza di un nuovo impegno alleato per gli stanziamenti del bilancio nazionale per la difesa”, e porrà l’accento “sul costante sostegno da garantire nei confronti dell'Ucraina”. Nel comunicato si legge che il presidente romeno sottolineerà anche l'importanza di dare assistenza alla Moldova, per rafforzare le sue capacità di difesa e resilienza. (Rob)