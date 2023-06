Speciale difesa: Bielorussia, ministro Difesa tedesco, nessuna informazione su gruppo Wagner nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha dichiarato di non disporre di informazioni sulla possibile presenza di reparti del gruppo paramilitare russo Wagner in Bielorussia. L'esponente del governo federale si è espresso durante la conferenza stampa che sta tenendo a Pabrade, in Lituania, con il presidente del Paese, Gitanas Nauseda, e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. I tre si sono incontrati per assistere a “Griffin Storm”, le manovre congiunte che gli eserciti di Germania e Lituania stanno tenendo nello Stato del Baltico. In corso dal 21 giugno al 7 luglio, le manovre si inseriscono nel rafforzamento del fianco orientale della Nato a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. (Geb)