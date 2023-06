Cultura: Marotta (Avs Lazio), ok piano annuale, trovare altre risorse in bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Cultura del Consiglio regionale del Lazio ha approvato il piano annuale per il cinema. "E' utile ribadire che si tratta di un settore particolarmente prolifico e in continua crescita su tutto il nostro territorio, un comparto da sempre fonte di occupazione e polo di attrazione di investimenti anche a livello internazionale. In questi anni la Regione Lazio ha sempre riservato grande attenzione al cinema, ed è un fatto positivo che l'attuale piano sia stato votato da tutte le forze di maggioranza e opposizione. Auspichiamo che la stessa disponibilità tra le forze politiche prosegua in questa direzione e che quindi si possa unitariamente reperire nuovi finanziamenti proprio nell'assestamento di bilancio per rafforzare gli interventi proposti e dare così risposte adeguate al settore dell'audiovisivo". Lo dichiara in una nota il capogruppo Alleanza verdi e sinistra in consiglio regionale, Claudio Marotta. (Com)