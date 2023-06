Egitto: ambasciatore d'Italia e Unido firmano due progetti sostenibili sul cotone egiziano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haidara ha espresso il suo entusiasmo per i progetti, sottolineando che "il cotone egiziano, noto come l'oro bianco del Paese, svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale del Paese” e che “con l'implementazione di tecnologie innovative e più ecologiche, l'industria tessile può rafforzare la produzione industriale e le esportazioni, contribuendo al contempo a catene del valore globali sostenibili". Riferendosi all'Igge, ha aggiunto che "promuovendo modelli di business circolari e tecnologie verdi, il progetto aiuterà a convertire i rifiuti in prodotti verdi sostenibili ed energia, contribuendo così alla conservazione dell'ambiente ma anche fornendo alle comunità locali nuove opportunità di reddito". Da parte sua, Quaroni ha dichiarato: "Sono davvero lieto di firmare oggi due accordi di partenariato molto significativi tra l'Italia e l'Unido”, sottolineando che “segnano un nuovo inizio nelle iniziative di collaborazione tra noi e l'Unido in materia di cooperazione allo sviluppo in Egitto". (segue) (Cae)