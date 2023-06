Egitto: ambasciatore d'Italia e Unido firmano due progetti sostenibili sul cotone egiziano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un budget di 1,5 milioni di euro, il progetto “Cotone egiziano – Fase II” sfrutterà le preziose conoscenze, le esperienze e i risultati ottenuti nella prima fase dello stesso progetto, in collaborazione con il settore privato egiziano e italiano, per migliorare la sostenibilità della produzione di cotone e la trasformazione industriale. L'Italia integrerà il progetto Igge con un budget di 800.000 euro, finanziato dal governo svizzero con oltre 5 milioni di dollari. Questo contributo aggiuntivo contribuirà “alla crescita dell'economia verde in Egitto”, si legge nella nota. Baumann ha espresso l'interesse della Svizzera a collaborare con l'Egitto, l'Italia e l'Unido per accelerare la transizione del Paese nordafricano verso un'economia più inclusiva, verde e circolare. L’ambasciatrice di Svizzera ha inoltre dichiarato: "Siamo lieti di collaborare a un progetto di successo che ha ottenuto risultati notevoli e che contribuirà a uno sfruttamento più rispettoso delle risorse naturali". Alla cerimonia di firma, tutti i partner del governo egiziano e svizzero hanno espresso il loro impegno per garantire il successo di queste iniziative di collaborazione nei prossimi due anni. (Cae)