Ue: Borrell, occorre evitare "dipendenze rischiose"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve evitare dipendenze rischiose e lavorare per il cosiddetto de-risking. A dirlo è stato l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, intervenuto alla Conferenza annuale dell'Euiss (Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza) di Bruxelles. "Dobbiamo evitare dipendenze rischiose, il cosiddetto de-risking. Ma il de-risking comporta dei rischi e dobbiamo cercare un equilibrio adeguato su come proteggere i nostri interessi, tenendo però conto anche di come ciò influirà sulle nostre relazioni con i nostri partner principali", ha detto. (Beb)