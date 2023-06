Moldova-Russia: presidente Parlamento Grosu, impossibili buoni rapporti con Paese aggressore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non possono esserci relazioni bilaterali positive con un Paese aggressore. Lo ha detto il presidente del Parlamento moldavo, Igor Grosu, all'emittente televisiva "Tvr Moldova". La convocazione dell'ambasciatore moldavo a Mosca da parte del ministero degli Esteri russo avvenuta ieri, secondo Grosu, fa parte “dell'approccio imperialista" della Russia. Grosu ha assicurato che il Parlamento di Chisinau voterà presto per il ritiro dalla Comunità degli Stati indipendenti (Csi). "Vediamo una retorica aggressiva in relazione alla Moldova, vediamo campagne orchestrate sostenute da questo Paese", ha dichiarato il presidente del Parlamento che ha sottolineato come recentemente la Russia è diventata molto più aggressiva, soprattutto dopo che la Moldova ha ottenuto lo status di Paese candidato all'adesione all'Unione europea.(Rob)