Ue: Borrell, restare uniti per sopravvivere in un mondo di giganti

- L'Europa deve essere unita per sopravvivere in un mondo di giganti. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, intervenuto alla Conferenza annuale dell'Euiss (Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza). "Siamo in un mondo competitivo di giganti, dove la dimensione unitaria, la scala unitaria è importante per sopravvivere. E grazie a Dio abbiamo l'Unione Europea che ci fornisce la scala e la dimensione, perché ognuno di noi, ogni Stato membro, è certamente troppo piccolo per sopravvivere in questo mondo di giganti in competizione tra loro", ha detto. L'Europa deve avere l'ambizione di diventare un polo multipolare e avere la capacità di agire come tale", ha aggiunto l'Alto rappresentante. (Beb)