Libano: presidente del partito Forze libanesi incontra ambasciatrice Bombardiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del partito di opposizione Forze libanesi (Fl, a maggioranza maronita), Samir Geagea, ha ricevuto oggi l’ambasciatrice d’Italia in Libano, Nicoletta Bombardiere, con la quale ha discusso degli ultimi sviluppi della situazione nel Paese. Lo ha riferito l’agenzia di stampa libanese “Nna”, precisando che durante i colloqui sono state affrontate, in particolare, due questioni, ossia l’elezione, ancora non riuscita, di un nuovo presidente della Repubblica e le condizioni dei rifugiati siriani. L’ambasciatrice Bombardiere, inoltre, ha presentato a Geagea la “Guida del Museo nazionale libanese”, pubblicata in inglese grazie ai finanziamenti della rappresentanza diplomatica italiana a Beirut. All’incontro ha preso parte il primo segretario dell’ambasciata italiana, Pietro Eynard, mentre Geagea era accompagnato dal responsabile del Dipartimento per le relazioni internazionali di Fl e ministro uscente degli Affari sociali, Richard Kouyoumjian, e il responsabile della sezione europea dello stesso dipartimento, Tony Darwish. (Lib)