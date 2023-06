Agroalimentare: Coldiretti, a Milano, Lodi e Monza è boom di furto di trattori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riceviamo quotidianamente segnalazioni di furti di trattori sul territorio. La preoccupazione è tanta perché anni di sacrifici vengono vanificati, con le assicurazioni che coprono solo la minima parte del costo effettivamente sostenuto per modernizzare l'azienda e comprare mezzi innovativi". È quanto denuncia Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, di fronte al moltiplicarsi di razzie nelle cascine delle tre province, con gli ultimi casi che nei giorni scorsi si sono verificati in particolare a Cassina de Pecchi, Bellinzago e nella zona di Melzo. (segue) (Com)