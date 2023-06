Agroalimentare: Coldiretti, a Milano, Lodi e Monza è boom di furto di trattori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Già a maggio – continua la Coldiretti – la Federazione interprovinciale si è rivolta ai prefetti di Milano, Lodi e Monza Brianza sollecitando un incremento della presenza e dei controlli delle forze dell'ordine, che già prestano quotidianamente la loro opera a difesa dei cittadini e nella repressione della criminalità. "Chiediamo un confronto sulle misure ulteriori che potrebbero essere messe in atto. Anche perché – spiega il presidente Alessandro Rota - rispetto a quanto accadeva in passato, quando i ladri si limitavano a introdursi nel centro aziendale per appropriarsi di trattrici, macchinari e attrezzi vari, in alcune effrazioni recenti i malviventi si sono entrati di notte anche nelle abitazioni degli imprenditori, violando gli spazi più intimi delle famiglie dei nostri associati". (Com)