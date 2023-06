Roma: Cgil e Federconsumatori domani presentano rapporto su rifiuti e trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 28 giugno, sarà presentato il terzo report sullo stato dei servizi pubblici dei trasporti e della raccolta dei rifiuti di Roma Capitale promosso dalla Cgil regionale insieme a Federconsumatori Lazio. L'appuntamento è dalle 15 alle 17, è nella sala "A. Fredda" della sede della Cgil di Roma e del Lazio di via Buonarroti 12 a Roma e in diretta sulla pagina Facebook della Cgil di Roma e del Lazio. Lo riferisce in una nota la Cgil di Roma e del Lazio. "La tavola rotonda - si legge nella nota - vedrà la partecipazione di lavoratori e cittadini, insieme alle categorie della Fp e della Filt Cgil, a Legambiente, ai comitati di pendolari e all'associazione Disability Pride Network. Concluderà i lavori Stefania Sposetti, segretaria Cgil regionale".(Com)