India: Kashmir, “terrorista” ucciso da forze di sicurezza nel distretto di Kulgam

- Un “terrorista” è stato ucciso nella notte dalle forze di sicurezza nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, nel distretto di Kulgam, presso il villaggio di Hoowra. Lo ha reso noto la polizia territoriale, aggiungendo che l’identità e il gruppo di appartenenza non sono ancora stati accertati. In rete, tuttavia, circola il video di un uomo che potrebbe essere il militante ucciso e che si identifica come Adil Majeed Lone, associato dell’organizzazione Al Badr. Nella zona circostante il luogo del conflitto a fuoco è in corso una perlustrazione. Nelle ultime settimane nelle operazioni di sicurezza sono stati uccisi diversi “terroristi”, la maggior parte nel distretto di Kupwara, lungo la Linea di controllo (Loc), la demarcazione militare, non corrispondente al confine internazionale, che separa il Kashmir controllato dall’India da quello controllato dal Pakistan. (segue) (Inn)