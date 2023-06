Viabilità: chiusure notturne tra Settebagni e Gra sulla diramazione Roma nord della A1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne del tratto compreso tra Settebagni e l'allacciamento con il Grande raccordo anulare di Roma verso Roma, come di seguito indicato: dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 giugno, per lavori di pavimentazione; dalle 21:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 giugno, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto "su fosso Malpasso"; dalle 21:00 di venerdì 30 giugno alle 5:00 di sabato 1 luglio, per lavori di pavimentazione. Lo riferisce in una nota Autostrade per l'Italia che fa sapere che contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Salaria ovest", situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Settebagni, Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere la Ss4 Via Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il Gra. (Rer)