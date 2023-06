Antimafia: Colosimo (Fd’I), grazie a inquirenti, li sosterremo in ogni modo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre ci stiamo confrontando in commissione, le operazioni a contrasto della criminalità organizzata continuano. “Per questo, vorrei ringraziare, in particolar modo, la Dia di Catanzaro, la Dda di Palermo e quella di Milano per le operazioni di questa mattina che confermano il grande lavoro svolto. Li supporteremo in ogni modo possibile". Lo ha dichiarato il presidente della commissione bicamerale Antimafia Chiara Colosimo, deputato di Fratelli d'Italia, durante l'audizione del Procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo. (Rin)