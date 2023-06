Trasporti: Regione Lazio, lavori su ferrovia Metromare, bus sostitutivi venerdì e sabato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle ore 20 di venerdì 30 giugno alle 9 di sabato primo luglio, il servizio ferroviario Metromare verrà sospeso per importanti lavori sull’infrastruttura ferroviaria. La Direzione regionale ha riunito un tavolo tecnico a cui hanno partecipato tutti gli attori (Astral, Cotral, Atac e i due Municipi coinvolti) per definire la programmazione dei servizi sostitutivi su gomma. Lo riferisce in una nota la Regione Lazio. Venerdì 30 giugno: il servizio sostitutivo bus sarà attivo dalle ore 20 a fine servizio, con le fermate in tutte le stazioni ferroviarie (da Colombo e Porta San Paolo). Gli orari di partenza dei bus sostitutivi saranno coincidenti con quelli dei treni. Sabato primo luglio: dalle ore 5:15 alle ore 9 il servizio ferroviario verrà sospeso e sostituito con bus in partenza dalle stazioni Eur Magliana e Cristoforo Colombo. (segue) (Com)