Trasporti: Regione Lazio, lavori su ferrovia Metromare, bus sostitutivi venerdì e sabato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da entrambi i capolinea, i bus seguiranno due itinerari diversi: bus Express Mare con partenza da Eur Magliana, diretti a Cristoforo Colombo (e viceversa). I bus percorreranno via Cristoforo Colombo e non effettueranno fermate intermedie. Bus “tutte le stazioni” con partenza da Eur Magliana e Cristoforo Colombo: i bus fermeranno in tutte le stazioni della Metromare. I passeggeri che saranno in viaggio verso Ostia dalle stazioni Metromare Porta San Paolo o Basilica San Paolo potranno utilizzare la Metro B per raggiungere Eur Magliana (da dove partiranno i bus sostitutivi). (segue) (Com)